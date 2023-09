Mahmoud Charr hace unos días recuperó el título "regular" de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y también se le ordenó defender obligatoriamente su título contra el peso pesado invicto Jarrell Miller.

Charr no se sube al ring desde diciembre pasado y en sus últimas seis peleas salió victorioso.

Miller ha estado en el ojo de la controversia desde 2019, a causa de diferentes fallos en las pruebas de drogas. En su regreso el año pasado y hasta el momento, logró tres victorias consecutivas, la última fue en marzo cuando derrotó a Lucas Browne en seis episodios.

Según Charr, la pelea con Miller tendría lugar en Lagos, Nigeria, y la otra posibilidad es que sea trasladada a Las Vegas. Pero más allá de esa pelea, Charr quiere en el ring a Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Venceré a Miller y quiero a Tyson Fury, será la mejor pelea de peso pesado en este momento. Siempre trato de pelear con los mejores y en esta ocasión es Fury", afirmó Charr en declaraciones a Sky Sports.

"Obtener ese título de peso pesado y finalmente pelear contra los mejores de la división sería una redención para Jarrell, quien atravesó altibajos del deporte. Ahora, como un peleador maduro y experimentado, creo que tiene la actitud mental necesaria para alcanzar su potencial”, comentó por su parte, Dmitriy Salita, promotor de Miller, también a Sky Sports.

Charr aclaró que no tiene interés en chocar con el ex dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua, quien está bajo la promoción de Matchroom Boxing, de Eddie Hearn.

"Muchos me dicen para pelear con Anthony Joshua después de Miller. Pero no estoy interesado en pelear con él. Quiero un legado y si quiero ser el mejor, debo vencer a los mejores. Fury es mi objetivo, nada más. Sé que AJ es dinero, pero eso no me atrae. El legado es el objetivo ", puntualizó Charr.