"Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado", reza la canción de Ciro y Los Persas en recuerdo a una guerra tan ilógica como cruel. Hoy, a 40 años de la guerra de Malvinas, Omar De Felippe recuerda a sus compañeros caídos y sorprende con su entereza y capacidad de resiliencia. Y sí, como dice Ciro Martínez, por siempre será un héroe. Nuestro héroe.

Omar De Felippe, hoy reconocido ex jugador y entrenador del fútbol argentino, fue uno de los tantos jóvenes enviados a Malvinas por una dictadura militar que aún duele en nuestro país. Ahora, asegura: "Hay que valorar al veterano que entregó todo, hasta su vida, por el país. La sociedad nos ha homenajeado desde entonces con cada aplauso. Creció el reconocimiento con los años y hoy nos gusta".

Después de cuatro décadas y tantas pesadillas, el ex DT Independiente de Avellaneda, aseguró en diálogo con Olé no haber vuelto a Malvinas e imagina volver a pisar el terreno en donde puso en juego su vida: "Los que han ido me comentan que debería hacerlo porque es cerrar algo muy importante en nuestra vida, andar los caminos que nos tocó transitar, resolver esto que nos pasó. Me gustaría hacerlo con mis hijos".

A 40 años de Malvinas: la historia de Omar De Felippe

Conmovido por una fecha que no es un día más en su calendario, De Felippe recordó cómo fue regresar al país como ex combatiente: "Los primeros años no existíamos para nadie, pero de a poco nos empezaron a escuchar y se generó otra cosa con la gente".

Igualmente, deja de lado el odio y el resentimiento para comprender su realidad actual: "En el campo de batalla es una cosa y en la vida otra. No puedo tenerle bronca a un inglés por la guerra. Hoy se juntan muchos ex combatientes ingleses y argentinos. El odio hay que dejarlo, otros no piensan igual y lo respeto. No busco revancha, es importante no olvidar a los que dejaron la vida".

El año pasado, cuando aún se desempeñaba como entrenador de Atlético Tucumán, el Decano hizo un video especial con De Felippe a 39 años de Malvinas. En una nota larga y tendida, el técnico y ex combatiente contó todos los detalles de un pasado que conmueve al pueblo argentino.

