Cami estará dando un show especial en Argentina el próximo viernes 1 de julio en el Teatro Gran Rex. HOY salieron a la venta las entradas para ver su presentación como solista luego de estar en varios festivales como en el Villa María y Cosquín Rock.

La artista chilena, que tuvo una nominación a los, dos a losy fue destacada en la lista “21 latin artists to watch on 2021” de lapresentará en elsu gira tituladaAdemás, Cami estará tocando todos sus éxitos en este show. Entre ellos se destacan "Simplemente pasan", "Un millón como tú", y "Odio que no te odio".

+Lasso, Cami - Un Millón Como Tú

Cami en el Gran Rex: ¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas salieron HOY a la venta a través de Ticketek haciendo CLICK ACÁ. Cabe destacar que las personas que cuenten con Club Personal tienen un 15% de descuento.

¿Cuánto cuestan las entradas?