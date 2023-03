¡La espera llegó a su fin! Red Hot Chili Peppers, una de las bandas de rock estadounidenses más importantes en la historia, se estarán presentando en Argentina durante este 2023. El show tendrá lugar el próximo viernes 24 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate.

La banda liderada por el cantante Anthony Kields estará tocando todos sus éxitos en el regreso al país como "Californication", "Under the bridge", "Can't stop", "Scar Tissue" y "Otherside". Es importante señalar que en esta gira también se estarán presentando en Chile y Brasil.

Los fanáticos ya comenzarán a estar pendientes de la venta de tickets para asistir a este esperado concierto. Es por eso que a lo largo de esta nota te contamos cuáles son los precios y dónde comprar las entradas para asistir al recital de los Red Hot Chili Peppers en el Estadio Monumental.

+Red Hot Chili Peppers en Argentina 2023: cuáles son los precios de las entradas

El precio de las entradas iría desde los $20.500 hasta los $48.000 más el cargo de servicio.

+Red Hot Chili Peppers - Californication

+¿Dónde comprar los tickets?

Las entradas para el recital de Red Hot Chili Peppers se podrán conseguir a través del sitio web de All Access, a partir del lunes 27 de marzo a las 10:00 hs (hora de Argentina), y será una preventa exclusiva para clientes del Banco BBVA.

Los tickets generales, saldrán a la venta a partir del miércoles 29 de marzo, desde las 10:00 hs (hora de Argentina), y se podrá conseguir también por All Access.