Duki, uno de los cantantes más importantes del género urbano en la actualidad, logró un récord absoluto: se convirtió en el artista argentino con más Estadios Vélez de la historia. En ese marco, anunció su cuarto show en el mismo escenario: se presentará el 12 de noviembre.

"3er VELEZ SOLD OUT VAMOS POR EL CUARTO LOS AMO. 12 DE NOVIEMBRE, A 6 AÑOS DE QUE SAQUE MI PRIMERA CANCIÓN “NO VENDO TRAP”, 6 años después, el mismo día , estamos por hacer nuestro 4, y tal vez ultimo Velez. Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara", publicó Duki en su cuenta de Twitter.

En el show, Duki tocará todos los éxitos de su carrera como "Loca", "Hello Coto", "Malbec", "Quavo" y "She Don't Give a FO". Además, la idea es que se suban al escenario varios artistas de la escena argentina como YSY A, Khea, Tiago, Maria Becerra y Emilia.

+DUKI - Antes de Perderte

¿Cómo y cuándo comprar las entradas?

La venta de entradas para todo el público comenzará HOY, martes 7 de junio, a las 18 horas a través de la web de Ticketek haciendo CLICK ACÁ.

