El explosivo posteo de Icardi sobre Wanda Nara: "No sé quién me da más lástima"

Habían pasado varios meses del reciente escándalo que protagonizó el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, con presuntas infidelidades de por medio que marcaron la agenda de los principales medios de comunicación por aquel entonces. Después de varias idas y vueltas, la reconciliación fue una realidad... hasta ahora.

La modelo y empresaria argentina aterrizó en su tierra natal en las últimas horas y trascendió una supuesta intención de Wanda en hacer efectivo el divorcio con el delantero del Paris Saint-Germain, según lo informaron en el programa Los Ángeles de La Mañana.

"Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", decía el audio filtrado en el programa que conduce Ángel De Brito.

En ese contexto, Mauro Icardi decidió no mantenerse callado ante los rumores y lanzó un duro posteo a través de sus historias de Instagram. "No sé quién da me más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen", dice la imagen que publicó el delantero del PSG, acompañado de una etiqueta para su esposa, Wanda Nara. ¿Es una desmentida?