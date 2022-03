Joaquín Levinton, considerado uno de los favoritos del público, no pudo replicar la torta Saint Honoré y quedó afuera de MasterChef Celebrity 3.

Cada vez falta menos para conocer al ganador de la tercera temporada de MasterChef Celebrity y esta semana el certamen dejó afuera nada menos que a Joaquín Levinton, uno de los favoritos del público. El cantante de Turf no logró convencer al jurado en la réplica de la torta San Honorato de Amiens, en honor al santo de los pasteleros.

"Todo tiene un final, todo termina. Algunos dirán que mi manera de cocinar tal vez no era excelente. Pero nadie podrá decir jamás que cada segundo, cada minuto, cada hora que pase detrás de esas hornallas, no deje mi vida por completo. Pasamos momentos hermosos y momentos maravillosos. Sin duda, este es el comienzo de una nueva era gastronómica", escribió Levinton en su cuenta de Instagram luego de despedirse del programa.

Y culminó: "Les agradezco con todo mi corazón a todos aquellxs que se divirtieron y me apoyaron durante todo este viaje de sabores inolvidables. Gracias MasterChef Argentina por brindarme esta posibilidad de demostrar mi humilde talento. Lxs quiero mucho pero los tengo que dejar por que se me pegan los fideos.....ahhh ...y preparense porque se viene algo......TRE MEN DO VICH".

Los participantes de MasterChef Celebrity 3

Estos son los participantes que siguen en competencia: Catherine Fulop, Paula “Peque” Pareto, Denise Dumas, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Malena Guinzburg y Juariu.