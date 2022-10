Este lunes llegó a la pantalla de Telefe Gran Hermano 2022, reality en el que competirán 16 participantes encerrados durante cuatro meses. Una de las ingresantes fue Julieta Poggio, que tiene 20 años y cuenta con más de 150k de seguidores en Instagram ya que es una reconocida modelo y actriz.

Con tan solo 7 años interpretó a "Tini" en "Papá por un día", ficción protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Sin embargo, su carrera despegó tiempo después al participar en la tira juvenil "Consentidos" junto a Marcelo de Bellis y Natalie Peréz. Desde ese momento comenzó a protagonizar distintas publicidades de TV.

Pese a darle mayor importancia a su carrera como modelo en los últimos años, en 2021 actuó en la obra teatral "Amor propio" junto a otras ocho reconocidas influencers de las redes sociales: Lola Poggio, hermana menor de Julieta, Violeta Narvay, Julieta Castro, Martina Domínguez, Brisa Domínguez, Sofia Montoya, Martu Morales y Lola Latorre.

+Dónde actuó Julieta Poggio de Gran Hermano

+Cómo se describe la participante del reality

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga, pero solamente tomo champagne", contó Julieta Poggio a la hora de presentarse. Y cerró: "Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta".

