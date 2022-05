Luego de que se conociera que Jey Mammon y Mirtha Legrand dieron positivo en sus test de Covid-19, se hizo público que Germán Martitegui asistió a los Martín Fierro del domingo pasado con fiebre. El jurado de MasterChef explicó con un mensaje en sus redes sociales que había dado negativo al hisopado que se hizo antes de la ceremonia.

El video fue difundido por la periodista Laura Ubfal en Intrusos en el Espectáculo. Ahí se ve como el chef responde con la siguiente frase en una de las preguntas: "Tengo como 39 grados de fiebre, o sea que vengo como en una nube, así…”.

+El video en el que Martitegui confiesa tener fiebre

Mirtha Legrand informó que tiene Covid-19

Luego de que se difundiera el video, Martitegui publicó un mensaje en su cuenta de: " Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de MasterChef, me hisoparon el día anterior. Claramente valió la pena el esfuerzo de ir".Y agregó: "No me lo olvido más! Gracias Aptra".

En su cuenta personal de Instagram, Mirtha Legrand contó que contrajo el coronavirus: "Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien". Y agregó: "Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre."