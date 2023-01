"Era muy fachero. No sabés lo fachero que era. Y bueh'. Pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg". Así se presentó Ariel Ansaldo en su ingreso a Gran Hermano 2022.

A raíz de esto, mucha gente comenzó a preguntarse cómo era Ariel hace algunos años. Luego de buscar y buscar, finalmente encontramos algunas fotos suyas de 2010.

Así era Ariel Ansaldo cuando era joven:

Estas fotos corresponden a una juntada entre Ariel y sus amigos en el Gimnasio Club Social Berazategui, en el año 2010.

Ariel es quien lleva puesto un gorro de lana rojo y amarillo. Sí, el de pelo largo.

Ariel actualmente tiene 45 años y es de Berazategui. Es Licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, hizo Marketing BTN, promociones y coordinó viajes de egresados. En plena pandemia armó "El Quincho de Ansaldo", una parrillita donde la gente va a comer.