En el mundo periodístico, cada vez más son los cruces que se producen entre diferentes personalidades. Y llaman muchísimo la atención cuando son dos faros para muchos estudiantes de periodismo deportivo o de comunicación social, como en estos casos lo son Alejandro Fantino y Mariano Closs.

A pesar de que son compañeros de la cadena ESPN, en la que han compartido algún estudio televisivo, como en cualquier ámbito de la vida, hubo roces. Pero lo que llama poderosamente la atención es cuando los hacen públicos, cautivando a todos los oyentes, lectores y televidentes.

El enojo de Fanta viene desde hace más de un año, cuando después de un partido entre Boca e Internacional SC por la CONMEBOL Libertadores, Closs estaba realizando un análisis de lo que había sido el desarrollo del partido. El ex relator de Radio Mitre pretendía que su colega le comentara las sensaciones de lo que fue la actitud del Xeneize en "un día mitológico para River", ya que el cruce se dio el 9 de diciembre de 2020, pero entre la dupla periodística (Diego Latorre lo acompañaba) que estaba en La Bombonera dejaron de lado la situación la presión que tenía el club de La Ribera y lo simplificaron en que "es fútbol" y que "Fabra se hizo un gol en contra porque era 9 del 12".

Cuando comenzó con su editorial en Neura, el programa radial que realiza por streaming, Alejandro Fantino recordó el cruce que tuvo con Mariano Closs, y fue bien al hueso: "Que nunca más nadie en el periodismo deportivo clásico me diga como Mariano Closs, en una discusión, una noche futbolera... por eso esperé a tener mi lugar para decirlo desde mi barco. No desde el barco de otros que ahora estaría siendo llamando a dirección diciendome 'che, pero pará, aflojá'. No, desde mi barco, papá. Chiquitito... 20 cañones de un lado, 20 cañones del otro. Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al Persa 'esto es Sparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie. ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario de Jerjes, tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís esto es fútbol, y yo también te digo Neura también es fútbol". Y remató: "La próxima va a ser un poquito más picante", en relación a una editorial venidera. Pero tiempo más tarde, en la misma emisión del programa, la calentura continuó.

Al ex conductor del Show del Fútbol le consultaron por un hipotético viaje hacia Medio Oriente, para transmitir el Mundial de Qatar, con quien mantiene una lucha de egos hace más de 365 días, y también con Sebastián Vignolo, el conductor de ESPN F90. Y su reacción no fue la que todos esperaban: "¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen que tenés un pase libre para ir a Qatar con Mariano Closs y el Pollo Vignolo?", le preguntó su compañera, al aire. Y sin pelos en la lengua, Fantino fue tajante: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas". Y luego amplió: "¿Y sabés por qué le escupo la cara? Lo digo en el sentido de que le digo lo que siento. ¿Vos no me conocés? Vos sos un irrespetuoso. ¿Me proponés ir con Vignolo y con Closs al Mundial? No, papá. Estás equivocado, me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo 'siempre de pie, nunca de rodillas' y ¿me venís a faltar el respeto? ¿Quién sos vos?", sostuvo.