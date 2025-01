Dormía en un auto para jugar los torneos, es bicampeón del mundo con Argentina y pelea por ser el número 1 de pádel

A lo largo de la historia Argentina ha sido uno de los países más fuertes en el pádel a nivel mundial. Tal es así que en el 2024 ganó el Mundial de Qatar y en la actualidad tiene a dos jugadores dentro de las dos mejores parejas del circuito de Qatar Airways Premier Pádel.

Uno de los máximos exponentes de los argentinos es Federico Chingotto. El Súper Ratón oriundo de Olavarría, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, la remó desde abajo para primero llegar a lo más alto del circuito argentino y luego meterse en el top 4 del ranking mundial.

A pesar de su rapidez y agilidad dentro de la pista, Chingotto no tuvo un camino fácil para llegar a ser profesional. Con 12 años comenzó a competir en torneos en Olavarría y al poco tiempo llamó la atención del selectivo juvenil, a tal punto que tuvo que suspender un cumpleaños para ir a un torneo.

Durante este trayecto viajando por Argentina para competir, el Súper Ratón contó con el apoyo de su familia a pesar de las dificultades económicas, ya que en algunas oportunidades no les alcanzaba el dinero para pagar hoteles, por lo que dormían arriba del auto o hacían rifas para costear los viajes.

“Vengo de mucho esfuerzo, de tener la ayuda de muchísima gente. Desde la carnicería que me daba la comida para el viaje para poder ahorrármela, hasta la gente que me ayudaba a hacer rifas, tallarines y así juntábamos para viajar. A veces, cuando viajaba para ir de un torneo al otro, había que ir en auto y como no me daba la economía, dormía en el auto porque no podía permitirme pagar un hotel”, comentó en una oportunidad en diálogo con el Diario La Nación.

Juan Tello, su gran compañero en el pádel

Como varios adolescentes argentinos que quieren dedicarse al pádel tuvieron que viajar a España para ser profesionales, Chingotto tuvo que irse a vivir al otro lado del continente en lo que fue un duro salto en su vida, ya que tuvo que dejar a su familia. “Desde un primer momento era mi sueño; soy hijo único, a mi familia obviamente le afectó que me fuera, pero yo lo tenía claro, estaba dispuesto a sacrificar todo”, contó.

A pesar de estas dificultades, encontró en Juan Tello a un gran compañero. Junto al cordobés comenzaron a jugar en pareja en Argentina en 2016 y luego emprendieron el viaje al viejo continente para dedicarse de lleno al deporte, convirtiéndose en una de las duplas más longevas, ya que estuvieron 7 años consecutivos como compañeros.

En 2016 comenzaron a participar en el cuadro principal de World Pádel Tour (WPT), llegando a los octavos de final, y a su vez, se convirtieron en la pareja número 1 del circuito de Argentina, mostrando la proyección que tenían juntos. En 2017 el crecimiento fue mayor aún, ya que llegaron a semifinales en Valladolid y Alicante.

La pareja con el Gato Tello finalizó en 2022, con la eliminación en las semifinales del Buenos Aires Pádel Master. A lo largo de los 7 años juntos, además de ser los número 1 en Argentina, fueron una de las parejas más importantes en el WPT y lograron ganar un título.

Federico Chingotto junto a Juan Tello.

Su crecimiento con Navarro y Galán

Ya en 2023, Chingotto formó pareja con un ex número 1 del mundo como lo es Paquito Navarro. Juntos llegaron a ser la pareja número 4 del WPT y llegaron a varias finales, aunque la suerte no cayó de su lado. En su último torneo juntos, en el Masters Finals 2023, lograron el primer título al vencer en la definición a Juan Lebrón y Alejandro Galán.

En 2024, comenzó a jugar con Momo González, pero en marzo de ese año se unió junto a Alejandro Galán. Con el español, se plantaron como pareja número 2 de Premier Pádel, el nuevo circuito mundial, y fueron la única dupla que pudieron vencer en más de una oportunidad a los número 1, Agustín Tapia y Arturo Coello.

En esta última temporada, Chingotto logró su mejor versión ya que llegaron a 14 semifinales consecutivas, y estuvieron presentes en 13 finales. En total con Galán obtuvieron cinco títulos y ocho subcampeonatos.

Federico Chingotto junto a Alejandro Galán.

El bicampeonato del mundo

Tanto en 2022 como 2024 Federico Chingotto logró consagrarse campeón del mundo. En el primer torneo en 2022 celebrado en Dubai, no pudo ganar en la final ante España, ya que con Agustín Tapia perdieron contra Juan Lebrón y Paquito Navarro en tres sets por 3-6, 7-5 y 6-3. A pesar de esto la Albiceleste se quedó con la llave por 2 a 1.

A diferencia de esto, en el de 2024 fue una pieza clave para Argentina. Junto a Agustín Tapia ganaron el segundo juego de la final contra España a la pareja conformada por Juan Lebrón y Alejandro Galán, quienes fueron número 1 del mundo durante tres años seguidos. En un partido vibrante, triunfaron por 7-6, 3-6 y 6-2 en el segundo punto.

Federico Chingotto junto a Agustín Tapia tras ganar el Mundial.