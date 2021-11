Este martes 9 de noviembre, en el Luna Park, se llevará a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de Cable y Florencia Maignon es una de las nominadas en el rubro "Revelación".

En una distendia charla con Bolavip Argentina, la periodista de TNT Sports y C5N reveló la emoción que le generó dicha nominación (es la única mujer en su terna) y además brindó un profundo análisis de cómo se fue ganando lugar en un ámbito siempre dominado por hombres junto a varias de sus colegas.

“Me agarró por sorpresa, no me lo esperaba. Por privado me escribió Maxi Grillo y me mandó la foto de la terna y no entendía nada. Me largué a llorar de la emoción, porque no entendía nada. Realmente no me lo esperaba, hay mucho laburo atrás. Es un mimo y me sorprendió para bien”, expresó la periodista, quien también irá en búsqueda de dos galardones más, con los programas Tres Arriba y TNT Data Sports.

Respecto a cómo vivió la noticia, Maignon relató: “Justo estaba en el auto con mis papás porque íbamos a almorzar y ellos no paraban de hablar, pero tuve que frenarlos y decirles que estaba nominada. Me puse a llorar con ellos, y los invité una copita de champagne porque ameritaba la noticia”.

Y agregó: “Mis amigos querían juntarse con una bandera en la puerta del Luna Park, no están bien de la cabeza, ja. Todos sintieron la misma emoción porque saben de la pasión que le pongo a este laburo, que me encanta. Esto es darse cuenta de que uno está creciendo en lo que está haciendo. Y más allá de que si no hubiese estado nominada, yo sé que estoy creciendo, pero esto es certificar que realmente es así”.

LAS MUJERES Y EL PERIODISMO DEPORTIVO

Para Florencia Maignon, y muchas mujeres que sueñan con ser periodistas deportivas, el camino ahora está mucho más allanado que hace varios años. Y en este contexto aseguró que se le hizo bastante sencillo meterse en el ambiente.

“Me encanta que More (Beltrán) esté nominada, lo mismo que el programa de Ángela (Lerena), TNT Golfem, me gustó, por supuesto, verme nominada. Creo que, de a poco, estamos rompiendo esos paradigmas y esa estructura social que tan mal nos hacía. La verdad, a mí, en este medio y en este canal, nunca me costó ni me sentí menos. La gente que me rodeó me la hizo fácil. Este año comencé campo de juego, que era mi meta, y tuve compañeros que se quedaban conmigo hasta las 12 de la noche, bancándome. Hay buena gente y buenos hombres en este ambiente. Por suerte, no me tocó pasar situaciones en la que me haya sentido mal. Y si me tocó, puse el freno porque mi personalidad es muy marcada y no te la dejo pasar si me siento mal”, relata.

“Hablo con mis colegas mujeres y llegamos a la conclusión de que es un ambiente muy hostil y como que todo el tiempo tenes que demostrar que estás capacitada para esto. Y no es así. Si yo lo pruebo, es por mí, no por otro. Lo tengo que hacer por un logro personal”, asegura.

“Me gusta que las mujeres vayamos pisando fuerte en el deporte, y sobre todo en el fútbol, que es un ambiente muy machista. Somos un montón de mujeres haciendo campo de juego y lo hacemos bien, a la altura de cualquier hombre que lleva años en este ambiente. Y eso es porque nos capacitamos, estudiamos, preguntamos y nos informamos”, destacó Maignon en diálogo exclusivo con Bolavip Argentina al referirse a la actualidad del periodismo deportivo y el rol que ha tomado la mujer en un ámbito siempre dominado de hombres.

LAS "PIONERAS"

Maignon no se olvidó de la lucha que comenzaron varias periodistas que, hoy en día, continúan en la pantalla. “Las puertas comenzaron a abrirse hace un tiempo con Ángela Lerena, Luciana Rubinska, me parece que hay un montón de mujeres que empezaron a abrir esas puertas y ellas siguen estando presente en el mundo del deporte y del fútbol. Gracias a ellas que vienen laburando hace un montón, y en un ambiente mucho más hostil, hoy nosotras podemos estar acá. El granito de arena es de todas”, esbozó.

“Cuando estudiaba en Deportea éramos tres mujeres, nada más. Y ahora son un montón con las que te podés sentar a hablar de fútbol, ahora te sentás con amigos a hablar de fútbol y nadie te cuestiona ‘eh, es mujer no sabe nada’. Sí sé, me gusta, miro y he jugado. Me parece que el laburo es en conjunto. Y creo que también la presencia de More (Beltrán), de demostrar que se le puede plantar a cualquier y hacer un análisis táctico del fútbol también sigue abriendo puertas”, relató al recordar sus comienzos en el ámbito periodístico y cómo ha cambiado el pensamiento general de la sociedad a la hora de dialogar sobre cuestiones futbolísticas entre hombres y mujeres.

Al finalizar, Florencia Maignon, orgullosa de todo lo que ha logrado, no se estanca y sigue pensando en ir por más: “El jugador tiene como sueño jugar un Mundial, yo creo que mi gran sueño es poder cubrir un Mundial, pero tenés que recorrer un camino”.