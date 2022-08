La Voz Argentina 2022, el programa más visto de Telefe, está terminando la etapa de Las Batallas. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito enfrentaron a los participantes de sus equipos con el correr de las semanas antes de los Knockouts.

Al igual que sucedió en la temporada pasada, los coaches serán ayudados por otros artistas. En esta oportunidad, Alejandro Lerner estará con Montaner, Mateo Sujatovich, cantante de Conociendo Rusia, con Lali Espósito, Diego Torres hará lo propio con Soledad y por último Mau y Ricky trabajarán junto a Enzo Sauthier, conocido artísticamente como FMK.

+Emilia Oliveras vs. Andrea Guasch - "All of Me" - Batallas - La Voz Argentina 2022

En la próxima etapa, que comenzará el domingo 7 de agosto, los coaches nuevamente dividen su equipo a la mitad y ponen a competir a dos participantes. La diferencia a las batallas es que en esta oportunidad no harán dúo, sino que cada uno interpretará una canción distinta.

¿Cuándo se transmite La Voz Argentina 2022?

El próximo programa de La Voz Argentina 2022 se llevará a cabo este jueves 3 de agosto desde las 22.30 horas (horario local).

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de La Voz Argentina 2022?

Al igual que en la temporada anterior, La Voz 2022 será televisada por Telefe y estará disponible vía streaming desde su sitio web oficial, al cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.