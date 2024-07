El destacado director técnico alemán se despachó con un fuerte comunicado anunciando que no seguirá desempeñando dicho rol.

Miércoles triste para el mundo del fútbol. Es que, en la jornada de hoy, Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más destacados de las últimas décadas, comunicó su determinación de retirarse como director técnico. Sí, una decisión que tomó por sorpresa a muchos.

En medio de una conferencia de entrenadores llevada a cabo en Würzburg, Alemania, el experimentado estratega de 57 años de edad y con pasado en Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool proporcionó detalles relacionados con esta contundente decisión.

“A partir de hoy, se acabó para mí como entrenador. No lo he dejado por capricho, sino que ha sido una decisión general. También he entrenado a los mejores clubes del mundo”, comenzó exteriorizando el teutón nacido en la ciudad de Stuttgart.

Jürgen Klopp despidiéndose de Liverpool.

“Sigo queriendo trabajar en el fútbol y ayudar a la gente con mi experiencia y mis contactos. Veré cómo sigo en los próximos meses”, completó al respecto quien viene de diagramar una era muy importante al frente de Liverpool, donde lo ganó prácticamente todo.

Recientemente, Klopp había sorprendido a propios y extraños al exteriorizar su determinación de no seguir al frente de los Reds, algo que encendió algunas alarmas con respecto a su futuro de uno de los entrenadores más importantes del momento.

Entre los títulos más destacados que cosechó Klopp durante su etapa como director técnico se destacan la UEFA Champions League diagramada con Liverpool en 2019 y el Mundial de Clubes cosechado con el propio conjunto británico ese mismo año.

Todos los títulos de Klopp como entrenador

Bundesliga 2011 (Borussia Dortmund)

Bundesliga 2012 (Borussia Dortmund)

Copa de Alemania 2012 (Borussia Dortmund)

Supercopa de Alemania 2013 (Borussia Dortmund)

Supercopa de Alemania 2014 (Borussia Dortmund)

Champions League 2019 (Liverpool)

Supercopa de la UEFA 2019 (Liverpool)

Mundial de Clubes 2019 (Liverpool)

Premier League 2020 (Liverpool)

Copa de la Liga 2022 (Liverpool)

FA Cup 2022 (Liverpool)

Communiti Shield 2022 (Liverpool)

Copa de la Liga 2024 (Liverpool)