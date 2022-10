El lunes 17 de octubre comenzó Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe y las polémicas ya giran en torno al reality. Walter Santiago, apodado el “Alfa", cuestionó abiertamente al presidente Alberto Fernández durante la transmisión de 24 horas por Pluto TV. Es por ese motivo que Gabriela Cerruti, vocera presidencial, no se quedó con los brazos cruzados.

“Este estilo de programas, como Gran Hermano colaboran con el sentido común colectivo. Hay discursos de odio penados por la ley como los discursos homofóbicos. No podemos dejar pasar estas cosas, hablamos con la productora", dijo Cerruti en su cuenta oficial de Twitter. Y en esta sintonía, agregó: "Me llama la atención que personas que saben de comunicación creen que es importante lo que pasa en un programa de política de dos puntos y no les importa lo que pasa en un formato popular de 25 de rating".

Cabe señalar que Santiago del Moro, el conductor del formato, había hecho referencia a esta situación en la última emisión de Gran Hermano 2022: "Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas, se conoce a nivel mundial. Lo que los chicos digan dentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos. De hecho, al entrar a la casa acá y en el mundo, firman un documento en el que dice que se hacen cargo de las cosas que dicen y de las personas a las que nombren".

+Qué había dicho El Alfa de Gran Hermano 2022

Walter Santiago, apodado el “Alfa", cuestionó abiertamente al presidente Alberto Fernández: “Mi mejor amigo es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años y sé que coimeó un montón de veces".

+El Presidente iniciará acciones civiles contra "Alfa" de Gran Hermano