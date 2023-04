Costanza Romero, más conocida como Coti, se ganó el cariño de cientos de miles de personas durante su participación en Gran Hermano 2022/23 por varios motivos. Uno de ellos fue su vínculo con el fútbol, el cual quedó a la vista durante el último Mundial de Qatar o bien en charlas futboleras dentro de la casa.

Muchos recordarán sus dichos sobre La Bombonera, donde alega que "le falta la mitad". Incluso Coti llegó a prometer que no iba a pisar nunca el Alberto J. Armando. "Ni en p… Mi papá me cuelga en el patio de mi casa. si voy… Igual no iría, no pienso pisar ese lugar horrible", le dijo a Alexis, su actual pareja.

Sin embargo, una apuesta obligó a la influencer a tener que decir presente en la cancha del Xeneize junto al "Cone" y ambos fueron vistos durante el encuentro que protagonizó el equipo de Almirón contra Estudiantes en "El Templo". Aún así, la exparticipante de GH no ocultó su fastidio por visitar La Bombonera.

Coti le avisó a sus seguidores que había llegado al estadio mediante una foto en Instagram, la cual muestra el campo de juego con una vista desde la tribuna. No obstante, los emojis que utilizó en la imagen denotan su disgusto por el lugar al ser hincha de River. ¡Picante!