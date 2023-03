Nicki Nicole estrenó su nueva canción llamada "No voy a llorar", la cual parece estar dedicada a Trueno, algo que confirmaría la separación entre ambos artistas. El tema habla de una historia de amor terminada.

La canción ya puede disfrutarse tanto en Spotify como en su canal oficial de YouTube. En apenas 24 horas, el nuevo tema alcanzó las 15 millones de reproducciones en YouTube y los 160.000 Me Gusta.

En su cuenta de Instagram, la artista publicó en las últimas horas del sábado 11 de marzo un mensaje que hace más fuerte la teoría de una separación. Además, hace tiempo que no se la ve junto a Trueno.

No voy a llorar cuando te vayas

No voy a sufrir si tú me dejas

Ya me convencí

De que tu amor no podrá ser para mí

Yo ya no lloraré

Si dices adiós, adiós te diré

Pero nunca más mis ojos verás

Con el mismo amor que un día te brindé

No voy a pensar, todo atrás queda

En mi cabeza ya no vas a estar

Esta vuelta no me voy a dejar

Ya perdí una vez

Con dos ya van tres cuatro no va a haber

A lo nuestro ya le puse final

Y te pido que me sueltes, que no llames, que no invente

Mientras yo intento callar to' lo que mi corazón siente

Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome

Sola, pensando en

To' el tiempo perdido en el que te lloré

Cuando to' mis miedos yo te conté

En vez de consolarme, te reíste, eh

No voy a llorar cuando te vayas

No voy a sufrir si tú me dejas

Ya me convencí

De que tu amor no podrá ser para mí

Y no, ya no lloraré (no lloraré)

Y no, ya no lloraré (no lloraré)

Y no, ya no lloraré

No, no lloraré

Ya no lloraré

Hablé con la luna (dijo), como yo ninguna

Seguí con tu vida, no vuelvo a llorar más

Hablé con la luna (dijo), como yo ninguna

Seguí con tu vida, ya no vuelvo a pensarte

Y no, ya no lloraré