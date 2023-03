Este martes 22 de marzo Bizarrap, uno de los productores musicales más populares del momento, estará lanzando la Bzrp Music Session #54 junto a Arcangel. Es por ese motivo que en las últimas horas se volvió tendencia "Bottas", la primera colaboración entre ambos artistas que salió en diciembre del 2022.

Esta canción se convirtió rápidamente en una de las más escuchadas de "SR. SANTOS", el último álbum que lanzó el artista nacido en Estados Unidos. En la misma también participa Duki y actualmente cuenta con más de 8.000.000 de reproducciones en YouTube.

Es importante señalar que el álbum "SR. SANTOS" es considerado uno de los más importantes del género urbano en los últimos años. El mismo cuenta con colaboraciones con otros importantes artistas como Bad Bunny, Myke Towers, Bryant Myers, De la Ghetto y Almighty.

+Letra de "Bottas", la primera colaboración entre Arcangel y Bizarrap

(DUKI)

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y otros pare' para mi garota

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y otros pare' para mi garo—

You know who I am, moneymaker

Le enterré la carrera, undertaker

En mi city me quieren como a Kobe en Los Laker'

Eso' payaso' están usando makeup

Agua pura como Fiji

Si no hay Backwood, fumo de los Swisher

Balenciaga, it's on my t-shirt

No hay manera que no brille

Haciendo murallas en forma de dishes

Para tu perro tengo la antirrábica

Prendo motore' y no sé de mecánica

Cazo ratone', vola'o como un águila

Los rompí tanto que me cambié el alia'

Me voy pa' España, y la gente me dice: La va' a liar

Si quiere que me rompa un show, mejor que consiga unas pare' de hectárea'

¿Y los suyo' para cuándo?

Saben que estamos al mando

Un arma en mano mía es un peligro pa' unos cuanto'

Blando, lo tuyo me suena blando

Dijeron que era bueno, pero no era para tanto

Un besito y los mandamo' para therapy

Acomplejado porque quiere parecerse a mí

Se me cumplen los deseo', y no soy Aladdín

A tu wacha la desbloqueo sin tener el PIN

Ah, ah, ah

Esta se la dedico

A mis fanático' nuevo' y también a los que me siguen desde chico

Que compartían el sueño conmigo y sabían que me iba a hacer rico

Ponga el número que quiera en la mesa, que juro que se lo triplico

Si no entienden de lealtad ni de respeto los quiero bien callaíto'

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y otros pare' para mi garota

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y otros pare' para mi garota

(Arcangel)

Zapatos Balenci

Acá no te hagas el menso

A vestir caro estoy propenso

Uso Gucci desde mi comienzo

Versace

Ya yo en eso no gasto mi cashi

Me dejó de gustar la Medusa

Si esa mierda to' el mundo la usa

Yes, sigo, wey

Por mi camino, the money way

Atrás en el carro, tengo una Thompson

Y no tiene nada que ver con Klay

Este flow no se encuentra en eBay

Ustedes tienen que darse un update

Tengo el corte, y adentro 'el closet

Tengo más grasa que una Frito-Lay

Quieren que los mate

Si los pillo, no hay rescate, dile a tu gente que ni trate

Se va, prendo un bate

Que esta gente pa' guerrear no tiene ticket, cabrón, yo soy un magnate

Duki, te mandaste

Y con esta tengo a to' mis domi diciéndome: Arca, te pasaste

Les dimo' jaquemate, no hay combate

To' el que trate, yo voy a ser que recoja y empaque, achú

A los falsos soy alérgico

En to's los lao' estoy frío, Connecticut

Fumando un pasto de México

Y al que ronque lo dejamo' para-parapléjico

Soy lo más hijueputa del trap

Le mando y no vuelven pa'trá'

Tengo una 9 que le puse Biza, si la jalo ella suena: ¡rrap!

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y tengo un flow que de lejo' lo notas

Juice, gotas

Una fórmula, Valtteri Bottas

Botegga Veneta, las botas

Y otros pare' para mi garota

Yo sé que dos o tre' no tienen la capacidad

De entender lo que aquí acaba de pasar (Arca)

Tranquilo, mientras tanto, dale pa' trás al tema pa' que le llegue' bien (Duki)

Ve reajustando el volumen y el bajo de tu radio pa' que no se te funda (Biza)

De Argentina a Puerto Rico, Puerto Rico a Argentina

Esto quedó bellaco (EHXX)

Y si tu radio es una mierda, tranquilo

Que comoquiera se va a escuchar bien (¡Sike!)

¡Prra!

(The Professor)

Bizarrap

+Escucha "Bottas", la canción de Arcangel, Duki y Bizarrap