Gran Hermano 2022 fue el programa más visto de la televisión argentina, motivo por el cual todos los participantes tomaron una gran popularidad en redes sociales. En este sentido, en las últimas horas se volvieron virales tweets que supuestamente publicaron Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, finalistas del programa. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse si realmente fueron ellos.

La primera en confirmar que estos usuarios no se trataban de ellos fue Julieta Poggio, quien en Instagram subió una historia con el siguiente mensaje: "Por las dudas, no tengo Twitter y no pienso tener". La familia de Marcos también lanzó un comunicado horas más tarde: "Queríamos comunicarles que esta NO es su cuenta ni está manejada por ningún familiar".

Desde ese momento, los seguidores de ambos participantes comenzaron a reportar ambas cuentas de Twitter. El único finalista que si utiliza esta red social es Nacho y su cuenta es la siguiente: @nachoo_cp.

+¿Marcos Ginocchio y Julieta Poggio de Gran Hermano tienen Twitter?

Ambos participantes de Gran Hermano confirmaron que NO tienen Twitter.

+¿Cómo es el Instagram de Marcos Ginocchio?

El usuario de Instagram de Marcos Ginocchio es el siguiente:@marcosginocchio

+¿Cómo es el Instagram de Julieta Poggio?

El usuario de Instagram de Julieta Poggio es el siguiente: @Poggiojulieta