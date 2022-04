María Becerra, una de las artistas del momento que hace unas semanas cantó en vivo en los Premios Grammy 2022 junto al colombiano J Balvin, estuvo de invitada en "PH: Podemos Hablar" y se refirió a su ruptura con Rusher King, con quien no mantiene relación desde diciembre del año pasado.

La cantante, que tiene millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales, pasó al frente luego de que el conductor Andy Kusnetzoff de como consigna del punto de encuentro “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex”. Ahí fue cuando María Becerra tomó la palabra: “Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal”.

Luego de esa reflexión, Andy le preguntó directamente sobre Rusher King, a lo que la artista respondió: “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta del día de mañana ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”. También hizo referencia a los tweets que publicó luego de separarse: "Yo soy muy impulsiva. Cuando me enojo, mis amigas me sacan el teléfono".

Para finalizar, añadió: “Siempre le voy a desear lo mejor, lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien en su carrera y que encuentre el amor. El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa. Pero eso lleva un tiempo”.

+María Becerra habló sobre Rusher King en PH

María Becerra cantó en el Estadio GEBA ante 15.000 personas

Después de dar 22 shows en el Teatro Gran Rivadavia el año pasado, María Becerra se presentó en el Estadio GEBA con su Animal Tour. Estuvo acompañada por FMK, Tiago PZK y Cazzu en un recital que tuvo 15.000 espectadores.