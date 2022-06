La periodista dio su opinión sobre un análisis periodístico y tras una crítica recibida a lo que aportó en Twitter, se enojó y le remarcó que no quería que la molesten.

Morena Beltrán explotó contra un usuario de Twitter: "No me hinches los huevos"

Este domingo 12 de junio, la Liga Profesional de Fútbol está brindando una jornada digna para que todo futbolero se quede sentado frente al sillón todo el día, ya que comenzó al mediodía con un partidazo que culminó en un 2 a 2 en lo que fue el clásico de Santa Fe entre Colón y Unión, luego siguió con Racing visitando a Godoy Cruz en Mendoza con una sorpresiva victoria del Tomba por 2 a 0.

Luego, Vélez y Platense se midieron en el José Amalfitani en lo que fue un nuevo reencuentro entre los hinchas fortineros y Mauro Zárate y por últmo, la jornada dominical se cierra con Central Córdoba recibiendo a Boca en Santiago del Estero. Por eso, en las redes sociales aquellos que van más allá del disfrute futbolero y que se sientan a analizar los partidos, tuvieron un día memorable.

Y si hablamos de análisis en redes, Morena Beltrán es una de las principales caras de ello. En este domingo, donde estuvo muy atenta de los duelos, también se detuvo en felicitar al periodista de Racing, Matías Petrone, por un hilo de Twitter en el que hizo un descargo sobre lo sucedido en la derrota académica por Copa Argentina entre semana ante Agropecuario y las posibles consecuencias que esa derrota podría traerle futbolísticamente al conjunto de Fernando Gago. "Hacer periodismo es no caer en lugares comunes. Imperdible, como siempre", escribió Morena congratulando a su colega, pero hubo un usuario de la red del pajarito que no se tomó bien su comentario.

"Dejate de joder. Es gambeta, toque y buenas asociaciones. Lo demás es chamuyo. Quieren hacer tan complicado el deporte más lindo. Hay que hacer goles y ganar, jugar bien va de la mano pero tampoco la pavada con estos análisis baratos...", redactó un seguidor de la periodista, y lejos de quedarse allí, Beltrán le respondió en otro tuit siendo contundente.

"Es domingo, flaco. Hay un solazo. Quiero estar tranquila y disfrutar del dia. No me hinches los huevos con tu mala onda!! Abrazo!", soltó la panelista y analista de ESPN. Luego, esto siguió en una catarata de respuestas que no tardó en repercutir en la tarde llena de fútbol que también se vive a nivel virtual.