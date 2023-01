El Hotel de los Famosos comenzó el 9 de enero en la pantalla de El Trece y ya comenzaron las polémicas entre los participantes. En la última emisión Abigail Pereira abandonó el Predio de Cañuelas y la producción ya le busca un reemplazo para que nuevamente sean 16 los participantes dentro del reality.

"Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", fue lo que dijo Abigail luego de armar las valijas. De esta forma dejó entrever que el motivo de su salida fue que no logró conectar con el grupo.



"Me da mucha pena, ¿qué habrá pasado? No sé la verdad", comentó el influencer Enzo Aguilar. Los participantes no entendieron la salida ya que Abigail no se despidió de todos antes de abandonar el formato.

+¿Quién reemplazará a Abigail Pereira?

La periodista Adriana Bravista informó en sus redes sociales que Flor Ventura reemplazará a Abigail Pereira en El Hotel de los Famosos.

+¡ESCÁNDALO! Mientras Marengo y Farjat se sacaban chispas, Abigail Pereira abandonó "El Hotel..."