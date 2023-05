Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano que logró una gran popularidad en las redes sociales luego de su paso por la casa más famosa del país, se volvió tendencia en las últimas horas por una herida en su rostro. Esto generó una gran preocupación entre los fanáticos del exhermanito.

Las fotos se volvieron virales en todas las redes sociales luego de que el joven de Salta aparezca en la Fiesta Bresh con una venda en la cara. En Bolavip te contamos qué le pasó.

+¿Qué le pasó a Marcos Ginocchio de Gran Hermano en la cara?

Romina Uhrig, que también fue parte de Gran Hermano, fue la primera persona en contar lo que le pasó al "Primo" en las últimas semanas en su cara:"Se golpeó jugando al fútbol". Estas declaraciones fueron en diálogo con Estefi Berardi en Mañanísima.

Luego, el propio Marcos Ginocchio publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje con el fin de llevarle tranquilidad a sus seguidores: "Quería contarles que estos días estuve descansando y disfrutando con mi familia. Muchas gracias por todos sus mensajes, Ayer también fue un día muy lindo para mí aunque me haya golpeado la cara jugando al fútbol, pero todo está bien. Un beso y abrazo a todos".

Luego, compartió en la misma red social el siguiente mensaje: "Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al fútbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. Gracias por sus mensajes, un beso enorme a todos!!".