No vienen siendo semanas fáciles para la imagen pública de Julieta Poggio, una de las participantes más populares de Gran Hermano. A la espera de la definición de su nominación, la jugadora fue tendencia en las redes sociales tras dar detalles de su vínculo con Mía, una de las perras que tiene en su casa fuera del recinto. Conocé aquí los pormenores de la polémica.

+ ¿Qué pasó con Julieta de Gran Hermano y su perra?

No fue una, ni dos, sino tres ocasiones en las cuales la joven de 21 años comentó, durante la convivencia con sus compañeros, detalles que dieron que hablar sobre el trato para con Mía, una perra de 13 años que tiene desde hace tiempo.

"Tengo cuatro caniches; tres son un amor, pero Mía siempre fue rara, si la vieran me entenderían; no le damos el mismo amor que a los otros tres, es la verdad", exclamó la participante en una conversación en la cocina junto a Alfa, Daniela y Lucila. Aquella frase comenzó a hacer ruido entre los televidentes, no contentos con su forma de dirigirse hacia su mascota.

Tiempo despúes, fue la propia integrante de la casa la que volvió a hacer mención de la cuestión, afirmando: "En mi familia nadie la quiere porque es muy asquerosa; está vieja, ciega, está todo el día dándole al almohadón y me lo dejó todo roto, está alzada todo el tiempo".

No conforme con haberse puesto en contra a gran parte de la audiencia, en la última semana lanzó una queja que enfureció a muchos usuarios en las redes sociales: "¿Se habrá muerto Mía? No la quiero, no les puedo mentir; ni otros perros la quieren, ni sus propios hermanos".

+ Julieta quedó nominada en Gran Hermano:

Tras una semana difícil de cara al afuera de la casa, fueron también sus propios compañeros quienes comenzaron a darle la espalda: recibió tres votos y quedó en la placa final de nominados de cara a la gala de eliminación de este domingo. Sumado a ello, tampoco fue salvada por la líder semanal, que optó por otro participante. Así, deberá esperar que los espectadores la apoyen y continúe en carrera.

+ ¿Quiénes son los otros nominados de esta semana en Gran Hermano?

Además de Julieta Poggio, Ariel, Nacho y Marcos son los otros tres participantes que componen la placa final, en un programa caliente donde un jugador abandonará la casa de Gran Hermano. Cabe recordar que Walter también fue nominado pero fue luego salvado por Camila, la ganadora de la prueba de líder del pasado martes.