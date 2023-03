Walter Alfa Santiago sigue siendo uno de los participantes de Gran Hermano más populares. En este sentido, en las redes sociales se volvieron virales unas imágenes de él junto a Delfina Wagner, una periodista de 19 años que trabaja en Crónica TV.

Las mismas fueron difundidas por Ulises Jaitt, quien comentó lo siguiente: “El finde juntos y a los besos a la vista de todos”. Según confirmó la joven periodista, fueron a Pepino a merendar y luego a un evento de motos.

+¿Quién es Delfina Wagner, la nueva pareja de Alfa de Gran Hermano?

Delfina Meza Wagner tiene 19 años y en las redes sociales se define como una comunicadora “liberal de mente abierta” y “una referente del patriotismo de la Argentina". Es community Manager y actualmente trabaja como periodista en la pantalla de Crónica TV.

+¿Qué dijo Delfina Wagner sobre su relación con Alfa?

"En principio le hablé yo por las redes, me hago cargo. Veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos en general en la vida. Lo veía como una persona muy parecida a mí. Le dije si podemos conocernos yo encantada y más que abierta para todo eso",explicó la joven en una entrevista con Ulises Jaitt. Y, en la misma nota, agregó: "Me parece una gran persona. A mí me gustaría seguir conociéndolo. Alfa te conquista a una Delfina Wagner o una Carmen Barbieri. Es un tipo muy atractivo".

