Abigail Pereira, que fue una de las elegidas por la producción de El Trece para ser parte de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, abandonó el formato al tercer día. Es por ese motivo que en el canal se movieron rápido y cerraron la incorporación de una celebridad que ingresará como reemplazo: Flor Ventura.

La conductora de televisión, que también es actriz y modelo, logró una gran popularidad en Argentina al ser parte del programa Los 15 Mejores del canal de cable Quiero música junto a Juani Martinez. Además, estuvo como actriz en reconocidas telenovelas como "Fanny la fan" y "Millennials".

Flor Ventura, que actualmente tiene 32 años, cuenta con 220 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Allí hace canjes con importantes marcas nacionales e internacionales.

+¿Cómo es el Instagram de Flor Ventura?

El Instagram de la participante de El Hotel de los Famosos es el siguiente: @Florventuraok.

+¿Por qué Abigail Pereira abandonó El Hotel de los Famosos 2?

"Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", fue lo que dijo Abigail luego de armar las valijas. De esta forma dejó entrever que el motivo de su salida fue que no logró conectar con el grupo.

