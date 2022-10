Lucila Belén Villar es una de las integrantes de Gran Hermano 2022. Tiene 28 años y es de Berazategui. Estudia PNL: "se leer lo que el cuerpo de las otras personas dicen".

"Estoy soltera porque todas las hombres mienten. Y yo también", admitió. "Me gusta salir a bailar y tomar alcohol. Me gusta la compañía y no se decir que no".

Además, contó que era adicta al sexo y que es una persona muy líder.