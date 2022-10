Marcos Ginocchio es un nuevo jugador de Gran Hermano 2022. Tiene 22 años y es de Salta. Su cuenta de Instagram es "@marcosginocchio".

Marcos estudia abogacía en la Universidad Católica de Salta. Vive con su mamá y su papá. Su hermano estudia en Estados Unidos, y su hermana, en Francia. "Hace mucho no los veo y los extraño", afirma.

"Creo mucho en Dios y en la virgen de Salta. Voy todos los domingos a misa con mi papá".

"Me gustan mucho las artes marciales. Hago Jiu-jitsu, Tae Kwon Do y Kick boxing desde chiqito. Entreno cuatro veces por semana", aseguró.

Luego, concluyó: "No me interesa lo que los demás piensen de mi. Yo vivo para mi, no para los demás. Sienot que voy a aportar mucho en la casa. Soy una persona muy auténtica".