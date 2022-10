Martina Stewart Usher causó mucho revuelo en las redes sociales luego de su presentación para ingresar a la casa de Gran Hermano 2022.

"No entiendo eso de la bisexualidad. Me da asquito", admitió Martina, cuya cuenta de Instagram es "martistewart_".

Martina tiene 25 años y vive en Tigre con su familia y su perro, Atilio. Según cuenta, le encanta el fútbol y va a la cancha bastante seguido, aunque su equipo depende de con quién esté. Afirmó que salió con chicos que juegan al fútbol, sin dar nombres al respecto. ¿Su ídola? Wanda Nara.

"Me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. 'Rari'. Para analizar", dijo la jugadora de Gran Hermano.





Además, describió su forma de ser: "Me considero caprichosa y no tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal".