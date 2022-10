Maximiliano Giudici es uno de los 18 participantes que hay en la casa de Gran Hermano Argentina 2022. En el momento en el que ingresó al reality, Wanda Nara lo definió como 'carismático'. A continuación, su historia.

Maxi fue el quinto jugador en entrar a 'la casa más famosa del país' el pasado lunes, 17 de octubre.

+¿Quién es Maxi de Gran Hermano 2022?

Maxi Giudici es de Córdoba Capital y se autodefinió como muy sincero y frontal. Tiene 35 años, es divorciado y vivió en Brasil y México. Por otro lado, fue dueño de un hostel en Playa del Carmen, pero se fundió luego de la pandemia por Coronavirus. Además, contó que sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor.

"Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa. No me asusta el desafío de Gran Hermano porque sé de qué se trata convivir con desconocidos y un solo baño. Lo que tengo que decir lo digo y no me guardo nada. Le agradezco a Dios la tonada cordobesa, me dio mucho y dentro de la casa me dará más", se presentó.