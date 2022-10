Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe. En el primer programa, Santiago del Moro presentó a los 18 participantes que estarán conviviendo con el objetivo de llevarse el primer puesto del reality. Romina Uhrig fue una de las que más llamó la atención al ingresar ya que es ex Diputada Nacional.

“Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, explicó en su presentación con respecto a su relación con la política. Además, contó que tiene 34 años, es de Moreno, cree en Dios y le dicen mecha corta por su complicado carácter.

"Actualmente estoy separada del papá de mis nenas, lo amé muchísimo, pero ya está", reveló. Y cerró: "Me encanta entrenar, me cuido mucho. Realmente soy muy insegura conmigo misma. Me hice las lolas, la panza y cada tanto me pongo botox".

+¿Cómo ver Gran Hermano 2022?

El programa estará de lunes a lunes en la pantalla de Telefé y se podrá seguir durante las 24 horas del día en Pluto TV, el servicio de streaming gratuito de Paramount que puede verse por el canal 141.

+Conocé a Romina: jugadora de Gran Hermano 2022