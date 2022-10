Tomás Paul Holder, participante de Gran Hermano 2022 tene más de 250k de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 500k en su TikTok, "@tomasholder_".

Tomás tiene 21 años y es de Rosario. Es influencer y hace presencia en los boliches. "Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, homofóbico, tipo rugbier. A la gente le hace reír mucho", afirmó.

Además, aseguró: "Soy un pibe muy avasallante y fuerte. Me encanta verme gigante. Adentro de la casa ni loco pierdo la cabeza por una mina. Yo entro a jugar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo".

"Soy querido u odiado. No tengo punto medio", concluyó.