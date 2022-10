El pasado domingo, 23 de octubre, se llevó a cabo la primera gala de eliminación en Gran Hermano 2022: en esta, los nominados fueron Tomás, Marcos y Agustín. A continuación, te contamos qué participante abandonó la casa más famosa del país.

Cabe recordar que, en un principio, Walter era otro de los jugadores nominados pero Martina, al ganar 'la prueba de líder'. tuvo el poder de salvar a uno y se inclinó por Alfa. Al principio de la gala, Santiago del Moro -conductor- confirmó que Marcos continuaba en la casa porque, de los tres, era el que menos votos tenía.

+¿Quién se fue de Gran Hermano 2022?

El jugador que abandonó la casa de Gran Hermano Argentina 2022 fue Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos del actual reality.

"Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue", se despidió de sus compañeros.

Luego, al salir, habló con Robertito, quien lo estaba esperando para dialogar: "Tenía unas ganas... no sé si de salir, pero de respirar, otra vez vivir mi vida. Extraño a mi familia. Jugar limpio o jugar sucio es Gran Hermano. Creo que tienen que hacer lo que sientan”, declaró Tomás.