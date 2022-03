El pasado domingo en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 3, se dio un hecho particular: el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis tomó la decidió que Juariu quedará afuera del certamen, pero Paula "Peque" Pareto decidió renunciar al programa y le cedió su lugar a la influencer para que siga participando.

“Yo me tengo que ir porque tengo compromisos... Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia", explicó la judoca. Y añadió: "Pido devuelta disculpas, superó lo que yo esperaba, lo que podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Me fue difícil, pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece”.

Es por eso que hoy Santiago del Moro se refirió al asunto desde su ciclo radial, El Club del Moro (FM 99.9), y aclaró la situación: “Por cuestiones de pandemia, algunas grabaciones se fueron posponiendo. Hubo que parar muchas veces este año y la Peque ya había firmado un acuerdo para sumarse a un sanatorio muy prestigioso”.

"Si todo marchaba bien, no iba a tener problemas, pero las grabaciones que iban a finalizar la tercera semana de febrero, se estiraron", finalizó avalando la decisión de la participante.

¿A qué hora empieza MasterChef Celebrity?

El ciclo se emite de lunes a jueves a partir de las 22.45 horas, y la gala de eliminación tiene lugar los días domingos a las 22.30.

Transmisión: ¿cómo ver MasterChef Celebrity EN VIVO?

El programa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de Telefe. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming mediante DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y otros prestadores similares.