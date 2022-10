La nueva temporada de Gran Hermano Argentina comenzó el lunes 17 de octubre y este jueves ya se confirmó la primera pareja dentro del reality. Maxi, conocido como "el cordobés", y Juliana, a quien ya apodan como "La Tini de GH", estuvieron a los besos en la transmisión de 24 horas por Pluto TV.

“Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos. Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”, le reveló Juliana a Tomás Holder, otro de los participantes que se encuentra en el reality. Y agregó: "Está buenísimo poder compartir acá algo con alguien que sea piola. A mí me gusta divertirme y pasarla bien. Igual, te digo que anoche me quedé con ganas de más cosas. Por poco me la chapo a la negra".

"Voy a ser el más charlatán de la casa y el más chamuyero también", había advertido Maxi en su presentación. Se espera que esta noche, en la transmisión de Telefe que conduce Santiago del Moro, se cuenten más detalles sobre la primera pareja del reality.

+Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano 2022

Este domingo 23 de octubre será la primera gala de eliminación. Los que tienen chance de salir son Walter "Alfa" Santiago (12 votos), Tomás Holder (12 votos), Marcos (7 votos) y Agustín (7 votos).