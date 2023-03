Tras varios meses de especulaciones sobre el futuro del conductor en el mundo mediático, Marcelo Tinelli dio a conocer la noticia del regreso más esperado: habrá 'Showmatch' en 2023. Con cambio de canal y un contenido renovado, el presentador eligió el programa 'Los Ángeles de la Mañana' para contar pormenores de su nueva producción.

+ ¿Cuándo y por dónde vuelve Showmatch en 2023?

El éxito televisivo regresará en el mes de julio a la TV argentina, y será transmitido por la pantalla de América. Se denominará 'Bailando 2023' y tendrá una emisión diaria en el Prime-Time del canal, saliendo al aire lunes, martes, jueves y viernes (no los miércoles), comenzando a partir de las 22.00 horas, al término de 'LAM', programa hoy conducido por Ángel De Brito.

Se especula que tendrá una duración de cerca de seis meses, finalizando así en diciembre, cuando comenzaría la nueva edición de Gran Hermano 2023, con el objetivo de que ambas producciones no compitan en la misma franja horaria.

+ ¿Cómo será el formato de Showmatch 2023?

La estructura del programa que lidera Marcelo Tinelli será similar a la ya conocida por todos los televidentes. Habrá entre 16 y 18 parejas de baile, que serán presentadas en una alfombra roja en el programa de apertura, mostrando así todos sus 'looks'. Las emisiones serán en vivo y no grabadas, como acostumbra América con el resto de su programación.

Además, según manifestó el propio conductor en 'LAM', como innovación al histórico formato,habrá contenido en streaming en Twitch y YouTube, y una fuerte actividad en Twitter, Instagram y Tik Tok. También contó que se evalúa crear un espacio radial, "una especie de Baila TV", de acuerdo a las palabras del ex-dirigente de San Lorenzo.

+ ¿Cómo será el jurado de Showmatch 2023?

Marcelo Tinelli anunció que por el momento serán 4 jurados los que iniciarían el ciclo (Ángel De Brito, Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino), pero que podría darse la inclusión de uno quinto, en caso de cerrar a una "figura estelar" que daría que hablar. Además, Marcela Feudale, compañera histórica del 'cabezón', volverá a la locución.

+ ¿Quiénes serán los participantes de Showmatch 2023?

Si bien el conductor no quiso referirse a nombres puntuales de algunos apuntados por la producción, sí remarcó que le gustaría sumar a algunos 'ex Gran Hermano'. Incluso mencionó que sus dos preferidos son 'Juli' y 'Alfa' (Julieta Poggio y Walter Santiago), pero que todavía no hubo comunicación con ninguno de ellos.