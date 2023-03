Gran Hermano 2022 tuvo como ganador a Marcos Ginocchio y se convirtió en el programa más visto en la televisión argentina en los últimos años. Es por ese motivo que Telefe decidió ya abrir el casting para una nueva temporada, la cual se estrenará en diciembre del 2023.

La producción del canal ya recibió miles de videos, pero uno llamó particularmente la atención: Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, se anotó en el programa. El mismo se volvió viral en TikTok y el resto de las redes sociales.

"Soy auténtica, divertida, jodona. No me gusta la mala vibra y quiero mostrarme tal cual soy. No me importa lo que la gente opine de mí. Me amo como soy", dice Camila Medina en su casting. Y añade: "Sinceramente me gustaría vivir esta experiencia hermosa que se vio".

VIDEO: Camila hizo el casting y se anotó en Gran Hermano 2023

+ ¿Cómo anotarse en la nueva temporada?

Para realizar la inscripción al casting de la próxima temporada de la "casa más famosa del país", tenés que ingresar al siguiente link y completar el formulario que figura al hacer clic. Además de datos personales, Telefé te pedirá que cuentes cosas sobre vos, como tu historia de vida, costumbres, anécdotas, experiencias en redes y medios, tus motivos para querer entrar en el certamen, y más.