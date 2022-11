El Kun Agüero fue noticia esta semana por varios motivos. Primero porque se quejó de que no lo dejen entrar a la concentración de la Selección Argentina en Qatar. Y luego por una frase sobre el rol de Lautaro Martínez en el partido contra Arabia Saudita. Por esas razones, Toti Pasman lo criticó duramente.

A Toti no le gustó la actitud del exdelantero argentino. "Sin los códigos del fútbol. Sergio Agüero es un crack en todo lo que hace, primero como futbolista, y ahora en su función de comunicador, analista, streamer. Es simpático, muy carismático, la gente lo sigue, está todo fantástico.Pero en este Mundial se convirtió en el crítico número 1 de la Selección Argentina", disparó el periodista en su columna.

"Empezó tirando la bronca porque no lo dejan entrar a la concentración, algo raro, porque el capitán del equipo, Lionel Messi, es su hermano de la vida del fútbol", recordó Pasman. Y siguió: "Siguió con un brillante análisis de Arabia Saudita, su presión alta y cómo defienden los chicos de Ramón, video donde deja un ninguneo para Scaloni, al que se nota que no quiere mucho porque lo puso poco en su ciclo y en la Copa América de Brasil 2021".

"La historia en sus vivos continuó post derrota con los árabes donde expuso que 'no era partido para Lautaro', curiosamente el número 9 que le sacó el puesto en la Selección Argentina. No suena bien, ni es de buen gusto", expuso Toti. Y cerró: "El Kun es un tipo grande, puede hacer y decir lo que se le dé la gana, de hecho lo hace en todos sus vivos. Pero que no se olvide de respetar los códigos del futbolista que tanto respetó en su carrera, no criticar a un excompañero con el que hasta hace un año se abrazaba en el vestuario. Por lo menos así lo veo yo. ¿Algo se rompió entre Agüero y la Selección? Así parece".