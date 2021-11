Messi sigue siendo el número uno, y la revista France Football lo sentenció al galardonarlo con el séptimo Balón de Oro. A raíz de ello, las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido en tierras parisinas, y se destacó una pelea que hubo en Twitter entre el periodista Flavio Azzaro y el joven streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu.

En más de una ocasión, Azzaro fue criticado en las redes sociales por sus fuertes frases para con Lionel Messi y la Selección Argentina, sobre todo cuando se produjo la eliminación en el Mundial de Rusia 2018. Y después de la "guerra" que se formó entre el periodismo y los streamers, fue Coscu quien cruzó al ex conductor de Azzaro al Horno.

"¿Cómo van a poner a ese impresentable anti-fútbol en un lugar como Balón de Oro? Azzaro la con... de tu madre", escribió Pérez Disalvo en la red social del pajarito. Rápidamente, su posteo se llenó de Retweets y 'me gusta', pero también Flavio Azzaro fue muy veloz y le respondió al streamer.

"Tranquilo, bobi. Ahora dan el premio a los mamadera y salís vos", fue la respuesta que utilizó el periodista deportivo, donde quiso dejar en claro que Coscu pretende tener una "amistad" con Lionel Messi.

Hace algunos meses, en su canal de YouTube, Azzaro ya se había referido a Coscu y sostuvo: "Juro por mi vieja, que es lo más sagrado que tengo, que no lo conozco". A lo que añadió: "Lo puse en Google y vi su cara, o sea no lo conozco. No tengo idea qué dice y qué no dice".