Como cada mediodía, en ESPN F90 se analiza la actualidad del fútbol argentino y, dentro de los temas debatidos, se habló acerca de Sebastián Battaglia en la previa del choque entre Boca y Newell's por la Liga Profesional. En último domingo, dicho encuentro se tuvo que suspender por la lluvia y esta tarde se hará efectivo desde a las 19:15 en La Bombonera.

El debate en el programa del "Pollo" Vignolo se instaló en la gran cantidad de modificaciones que hace el DT del Xeneize partido tras partido y Carlos Aimar salió en defensa de Battaglia, ya que el "Cai" también supo ser entrenador de Primera División. "A veces los entrenadores hacen cosas que no sabemos, porque no estamos adentro", expresó Aimar. Del otro lado, el resto del equipo de F90 sostuvo la postura en contra del ídolo azul y oro por no encontrar el equipo titular.

A continuación, el "Cai" ubicó al periodismo en la veredad de enfrente del rol del entrenador y Federico Bulos salió al cruce justificando al comunicador con distintos ejemplos, como el periodista de guerra o de espectáculos. Como ya es típico, el "Negro" mostró su caracterísitico énfasis a la hora de debatir y se levantó de su asiento para dar sus argumentos. Lo que no se esperaba era que Aimar también hiciera lo mismo pero para ¡empujarlo! en plena discusión por lo que Bulos estaba diciendo.

La reacción de todo el equipo fue desopilante. Sebastián Vignolo no pudo contener la risa por lo que había sucedido y hasta pidió que la producción pusiera el VAR para revisar el incidente entre los dos panelistas de ESPN F90. La acalorada discusión terminó en ese momento y la charla pasó a otro tema, pero tanto Bulos como Aimar dejaron el momento más divertido de la tarde en la televisión argentina.