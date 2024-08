Si por algo se caracterizó históricamente el Clásico Rosarino es por su pasión y también por lo dolorosa que es una derrota. Inclusive, se suele decir que la alta cantidad de empates en el historial es justamente por ese pánico a caer ante el rival de toda la vida. En 2005 se vivió un momento histórico para esta rivalidad y fue cuando Rosario Central y Newell´s se vieron las caras por la Copa Sudamericana.

Por aquel entonces, la Copa Sudamericana comenzaba con una primera fase en la que se emparejaban los equipos de un mismo país y el destino quiso que Rosario Central y Newell´s se vean las caras el 18 y el 29 de agosto de 2005. La ida fue en el Coloso y la revancha en el Gigante. La serie fue pareja, pero quien logró destrabarla fue Germán Pirulo Rivarola. El héroe canalla dialogó en exclusiva con BOLAVIP y le contó cómo se vivieron esos días, cómo fue el gol y qué le dicen los hinchas de Central hasta los días que corren.

-¿Cómo se vivió la previa en la ciudad? ¿Cómo lo viviste vos en particular?

-Era terrible porque se vivía de una manera especial porque era un clásico internacional de Sudamericana que no se juega para nada seguido y había clima prácticamente de una final de 180 minutos.

-¿Cómo fue el partido de ida en el Coloso?

-El partido de ida lo tomamos con tranquilidad sabiendo que después teníamos que jugar en el Gigante, se dio un partido muy parejo. Creo que, con el empate, la serie estaba abierta y teníamos la ilusión de ganarlo en casa con nuestra gente.

-¿Cuánta importancia le das a la gente para la revancha haya sido con victoria?

-Nosotros sabíamos que jugar la revancha con nuestra gente, con el público alentando permanentemente nos podía dar un plus. De hecho, se vivió de esa manera, en cada jugada se escuchaba a la gente como alentaba y nos llevaba para adelante.

-Contame cómo fue el gol

-El gol es un tiro libre cerca de mitad de cancha que queremos jugar rápido y el ábritro no deja y vuelve la jugada para atrás. Entonces termina tirando un centro Ferrari, Marco Ruben la peina adelante y yo voy entrando por atrás que estaba para el rebote. Tengo la intuición que la pelota iba a pasar y cuando la peina Marco, pasa al segundo palo y a mí me empieza a quedar lejos, entonces le terminó pegando como de volea y la pelota entra ahí arriba, pegando con la red del techo del arco.

Pirulo celebra el triunfo en el Clásico que marcó su carrera. (Foto: Prensa Rosario Central).

-¿Qué te dicen los hinchas de Central hoy en día sobre ese gol?

-Los hinchas siempre me agradecen y después hay distintas situaciones que me han pasado o siguen pasando de gente que me dice que fue el gol que más gritó en su vida, que no se olvidan nunca más de ese partido ni de ese gol o gente que me ha dicho que estaba ahí cerca de donde festejaste con la hinchada y muchas situaciones de ese día. En particular, después para mí que hice el gol fue un antes y un después de ese partido.

Rosario Central 1 – 0 Newell´s | Copa Sudamericana 2005