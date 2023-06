El popular grupo musical “Tan Biónica” volverá a unirse tras su ruptura de hace siete años, en el marco del lanzamiento de su “Última Noche Mágica”, su última serie de conciertos en regalo a sus fans que tanto aclamaban su regreso.

En este escenario, la nueva función anunciada será el reconocido 4 de noviembre, el día del seguidor biónico y una fecha mencionada en una de sus temas más famosos: “La melodía de Díos”. Escuchalo acá.

+ Letra de “La melodía de Dios” (2013), de Tan Biónica:

Todas las mañanas del mundo y esta angustia barata

El reloj amenaza y retrasa

Y la falta que haces en la casa



Cada cosa que no decís

Porque te está haciendo daño

En el nombre de mi desengaño

A la noche te extraño, te extraño



Vivo como siempre

Desarmado sobre mí…



Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola



Toda tu mesita de luz

Lleva el color de tu esencia

Las mañanas exigen clemencia

La catástrofe que hizo tu ausencia



Cuando se libere mi alma

De tus ojos de encanto

Cuando el frío no enfríe tanto

Los domingos y jueves de espanto



Vivo como siempre

Desarmado sobre mí…

Yo… buscaré algún sol ahí



Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola



Cuando me faltes este otoño y se despinten solas

Tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo “Hola”…



Con vos es 4 de noviembre cada media hora

Atrasaré las horas, horas, horas

Que algo te libre de las penas acompañadoras

Cuando te sientas sola, sola, sola

Cuando me faltes este otoño y se despinten solas

Tus acuarelas todas, todas, todas

No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas

No quiero Barcelona dijo “Hola”

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas

(Atrasaré las horas, atrasaré las horas)

Atrasaré las horas, horas, horas…

+ La canción “La melodía de Dios”, de Tan Biónica: