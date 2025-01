Quién es Reilly Opelka, el gigante de 2,11m que superó un tumor, estuvo dos años sin jugar y ahora aplastó a Djokovic en Brisbane

Ver a Novak Djokovic perder un partido en tierras australianas es una toda una eventualidad. Y si bien no es en el Australian Open, su caída en Cuartos de Final del ATP de Brisbane ha sorprendido a todo el mundo. Especialmente luego de que cayera frente al tenista ubicado en el puesto 293 del Ranking ATP.

Pero claro, el puesto de Reilly Opelka en la clasificación general tiene más que ver con el duro período que pasó en su vida personal a lo largo de los últimos dos años y medio, que con su calidad en la pista. Opelka es un brillante tenista, de una imponente contextura física y hace gala de sus 2,11m de altura con un juego agresivo y de puntos cortos.

Muchos lo comparan con su compatriota, el ya retirado John Isner, por su potente saque, y es casi impasable cuando sube a la red. También tiene un drive difícil de contrarrestar cuando decide jugar de fondo. Este estilo de juego lo llevó a ser 17 del Ranking ATP en 2022, cuando ganó dos de sus cuatro títulos en el Circuito (Dallas Open y Houston ATP). Sin embargo, la vida le puso una dura prueba que casi lo lleva a dejar el tenis.

Opelka estuvo a punto de retirarse por las lesiones. Getty

Tumor de cadera, mala praxis en una operación de muñeca y el fantasma del retiro

Luego de jugar en Washington 2022, Reilly Opelka no pudo aguantar los dolores en su cadera y decidió operarse. El paso por el quirófano fue duro para su carrera, pero necesario. “El tumor se movió y se atascó en mi articulación, literalmente no podía mover la pierna. Literalmente no podía caminar cuando me levantaba. Entonces me inyectaban un líquido y podía volver a caminar de nuevo, pero las piezas se habían roto y había fragmentos en mi articulación de la cadera”, relató Opelka.

Por suerte, aquella operación salió bien, el dolor pasó y Opelka estuvo listo para volver, pero volvió a lesionarse. Ésta vez, en la muñeca, y no corrió con la misma suerte: “Vi a un mal cirujano, metió la pata de entrada y se infectó la zona, tenía un dolor insoportable“, le confesó a The Palm Beach Post. “No podía dormir por la noche, tenía dolor en el brazo y en la mano, necesité de una segunda cirugía y eso me generó problemas después con el yeso en mi brazo“, reconoció.

Reilly Opelka está haciendo lo mejor con su nueva oportunidad en el tenis. Getty

Todo esto causó que Opelka se pierda casi dos años de competición, antes de volver al circuito en 2024. Por supuesto, en medio de todo esto, el fantasma del retiro lo visitó varias veces: “Claro que pensé que en retirarme, estaba listo para dejarlo, soy muy consciente de lo que viví. Creo que soy bueno para sacar lo mejor de mí en ciertas situaciones pero, en este caso, me fue muy difícil”, admitió el tenista de 27 años.

La victoria ante Djokovic, la más importante de su carrera

Opelka se impuso a Djokovic y quiere volver a la cima del ranking. Getty

Reilly Opelka ha ganado 4 títulos en el Circuito ATP, se metió entre los 20 mejores del Ranking en Singles, y aún así, su victoria más importante llegó recién en este inicio del 2025. Luego de tantos problemas físicos, enfrentar a Novak Djokovic, dominarlo y vencerlo por 7-6 y 6-3 en el ATP de Brisbane es un momento clave en su carrera.

Ahora le quedará a este gigante el desafío de mantenerse sano desde lo físico y reencontrarse con el juego que lo llevó a estar entre los mejores del mundo un par de años en el pasado.