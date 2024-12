Luego de salir de River, a Martín Demichelis lo quiso Rosario Central, pero el DT optó por desistir esa propuesta y a los pocos días le llegó la oportunidad de ir a Rayados de Monterrey. En esa oportunidad, Micho asumió el desafío de tomar las riendas de uno de los clubes más importantes de México. El primero en marcharse de los Demichelis fue el entrenador y al poco tiempo se sumaron Evangelina Anderson -su esposa- y sus dos hijas, mientras que Bastian se quedó en Buenos Aires ya que juega en las Inferiores del Millonario y quería seguir en búsqueda de su sueño.

Establecidos en el barrio San Pedro Garza García, los Demichelis vivieron una situación insólita y Evangelina Anderson dejó todo registrado en sus historias de Instagram. En las afueras de su residencia se hizo presente un oso de gran tamaño. La familia justo estaba afuera y, con la ayuda de algunas personas del barrio, el animal se marchó.

Anderson, por su parte, mostró su preocupación, sobre todo por su hija Emma, que estaba con ellos: “No te acerques, ¿eh? Es que no hay luz. Emma, vení, porque si viene corriendo para acá me da miedo. Se me salió el corazón, está allá atrás, igual es enorme”. Mientras que Martín Demichelis estaba algo más calmo y explicaba que el animal debía volver al lugar por el que vino. Cabe destacar que solamente quedará en una anécdota y que ningún integrante de la familia siquiera tuvo la chance de ser lastimado por el oso.

¿Cómo le fue a Demichelis en Rayados?

Tras su salida de River, Demichelis asumió en Rayados de Monterrey y en su primer semestre en el elenco mexicano llegó a la final de la Liga MX, pero perdió ante América. En lo que respecta a la estadística, Micho dirigió al equipo en 18 oportunidades con ocho victorias, cinco empates y cinco caídas. Por otro lado, todavía no logró ganarse el cariño de los hinchas. Fue habitual ver duras críticas en las redes sociales para con el entrenador argentino. Cabe destacar que Micho llegó a un equipo que ya estaba armado y en plena competencia, recién de cara al 2025 podrá mostrar su mano cuando pueda armar el plantel a su medida.

