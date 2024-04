Dani Alves acudió por segunda vez a la Audiencia de Barcelona para realizar el trámite de firma semanal que se le exigió luego que se le concediera la libertad provisional, previo pago de una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos sobre su condena a cuatro años y medio de prisión por violación a una joven en una discoteca de la ciudad.

En ese marco, se produjo un episodio que generó indignación: un saludo con gran complicidad, amistoso, entre el exfutbolista brasileño y un Mosso d’Esquadra, como se conoce a la policía autonómica de Cataluña. Una de las primeras en salir a repudiar públicamente esa actitud fue la periodista Patricia Pardo durante la emisión de las imágenes en el programa Vamos a Ver. “Aquí defendemos y respetamos mucho a los Mossos, pero podría decirle algo a ese agente que se acercó a saludar”, anunció.

Y continuó: “Está un poquito feo, el gesto más que nada, porque le han condenado por violación, Es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado. Ha faltado que le pongan la alfombra roja. Es que esa persona no es Alves, no es un futbolista que va a jugar un partido, es un presunto violador que va a firmar. A mí no me ha gustado nada. Le ponemos las vallas, la alfombra roja, como si fuera un héroe“.

Más allá de la opinión de la comunicadora, en las redes sociales se multiplicaron expresiones de repudio similares ante lo sucedido. “Dani Alves cada viernes firma en la Audiencia. Encima que está en libertado por ser él y tener dinero, ahora los barceloneses hemos de ver cómo se gasta nuestro dinero en poner vallas y a Mossos escoltándolo y de risas para evitar a la prensa. Ojalá protegieran así a las víctimas”, escribió una usuaria de X.

Tanto al ingreso como a la salida de la Audiencia de Barcelona, el brasileño y su abogada Inés Guardiola se negaron a dialogar con la prensa que los abordó, pero mantuvieron una gestualidad muy diferente a la de la primera presentación, la semana pasada, ya que no perdieron nunca la sonrisa, algo que generó mayor indignación.

¿Cuál es la condena que recibió Dani Alves?

Tras ser declarado culpable por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona, Dani Alves recibió una condena de primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión. Como la misma no está firme, tras pasar 14 meses en la cárcel, el brasileño obtuvo el benefició de la libertad provisional mientras continúa el proceso, luego de pagar una fianza de un millón de euros.

Las polémicas que involucran a Dani Alves desde su salida de prisión

Desde que salió en libertad provisional el lunes 25 de marzo, Dani Alves ya estuvo involucrado en algunas situaciones polémicas como la fiesta que habría organizado en la noche siguiente por el cumpleaños de su padre en la mansión que habita en Barcelona; y que habría durado hasta las 5 de la mañana; el misterioso ramo de flores que recibió su expareja Joana Sanz, con la que luego posó para una foto en redes sociales que mostró sus manos entrelazadas y los insultos que recibió el pasado jueves, cuando fue visto por primera vez en la vía pública al tener que dirigirse a firmar en la Audiencia de Barcelona.

Además, se le sumó una nueva denuncia por el delito de plagio por una canción que presentó como propia como colaboración a un proyecto impulsado por la ONU para combatir y concientizar sobre los efectos de la desinformación en plena pandemia del COVID-19.