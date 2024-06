Gervonta Davis le dio al público de Las Vegas lo que querían: un impresionante knock out ante un muy buen rival como lo fue Frank Martin. En el MGM de la ciudad del pecado se vieron las caras por el título mundial de la AMB, el cual estaba en propiedad de Davis, quien llegaba como candidato luego de pasar 44 días en la cárcel por haber roto la prisión domiciliaria. Cabe recordar que, en 2020, Gervonta protagonizó un atropello en el que hubo cuatro víctimas con heridas, entre ellas una mujer embarazada.

El combate entre Gervonta Davis y Frank Martin comenzó de la manera clásica: ambos se estudiaron. A partir del cuarto round, los golpes de Davis se empezaron a sentir y fue recién en la octava vuelta cuando el campeón defensor impactó una serie de golpes que terminó con un zurdazo al rostro de su rival que no tuvo vuelta atrás. El juez contó hasta 10 y la victoria fue del púgil que más agresivo salió al ring.

La palabra de Davis tras el triunfo

“Solo tenía que entrar en el momento correcto. Ya me conoces, estaba luchando contra mi alcance, él tenía un jab decente, se movía mucho, ya sabes a lo que me refiero, solo tuve que derribarlo a medida que avanzaban las rondas. Él lanzó más golpes al comienzo pero no creo que estuviera conectando muchos de esos tiros. Definitivamente fue como tocar mis guantes y cosas así, ese fue todo su plan de juego”, afirmó Davis en la conferencia de prensa posterior al combate.

Gervonta Davis superó a Frank Martin en Las Vegas. (Foto: IMAGO).

Los posibles rivales de Davis para su próxima pelea

Si bien recientemente retuvo su título, ya aparecen nombres interesantes en el horizonte para Gervonta Davis, entre los que se destacan los campeones del mismo peso. Vasyl Lomachenko (FIB), Shakur Stevenson (CMB) y Denys Berinchyk (OMB), son las alternativas más potables para el boxeador de 29 años que quiere hacer historia y consolidarse como uno de los campeones más importantes entre los pesos ligeros.

El KO de Davis a Martin