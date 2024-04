El Stadhtalle Falkensee de Brandeburgo fue el escenario del combate por el cinturón mundial superwelter de la FIB -Federación Internacional de boxeo– entre Bakhram Murtazaliev y el alemán Jack Culcay. En una pelea pactada a doce rounds, la misma no llegó a los asaltos pautados ya que en el undécimo el ruso impactó una serie de golpes letales sobre el local y lo mandó a la lona.

Las tarjetas indicaban que, había realizado un mejor combate Jack Culcay, pero lo apasionante del boxeo es justamente eso: nunca se sabe qué puede pasar y no siempre el favorito gana. En esta oportunidad, Murtazaliev salió con energías renovadas al round 11 y, como su oponente estaba extenuado, lo aprovechó. Los impactos fueron destacables, el alemán cayó a la lona, la cuenta no llegó a diez, pero al levantarse no pudo hacer pie y el árbitro de la pelea marcó el final con un knock out técnico.

Bakhram Murtazaliev, campeón superwelter

En la pelea entre el ruso Murtazaliev y el alemán Culcay estaba en juego el cinturón mundial superwelter que estaba vacante. El claro candidato a quedárselo era Culcay, pero Murtazaliev realizó un gran trabajo, su estrategia funcionó a la perfección y se quedó con un combate apasionante tras una seguidilla de golpes certeros.

¿Quiénes Bakhram Murtazaliev?

Bakhram Murtazaliev es un boxeador ruso nacido el 2 de febrero de 1993. Actualmente tiene 31 años y su primera pelea profesional fue el 31 de mayo de 2014 ante Vasif Mamedov. En su carrera cuenta con un récord de 22 peleas con 22 triunfos: 16 de ellas por knock out y seis por puntos. Sin dudas que la pelea ante Jack Culcay fue la más importante de su vida hasta el momento y el combate promete estar entre los mejores de 2024.

El KO de Murtazaliev a Culcay