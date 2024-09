El ex delantero hizo un vivo en su cuenta de Kick y allí apuntó contra el entrenador argentino.

Por la fecha 8 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, la Selección Argentina no pudo en su visita a la Selección Colombia y cayó por 2 a 1 en un partido sumamente parejo, que estuvo condicionado por algunas polémicas decisiones del árbitro Piero Maza.

Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige al combinado cafetero, vivió este encuentro con mucha intensidad, y en el gol de James Rodríguez celebró de manera eufórica junto a su cuerpo de trabajo, ya que el mismo llegó minutos después del empate argentino.

Esta celebración del DT de Colombia, generó fastidio en el Kun Agüero, ya que en una transmisión en vivo por Kick, apuntó indirectamente contra Lorenzo, afirmando que no le gustó su actitud, ya que le gritó un gol a su país natal, en el que llegó a jugar con la Selección mayor.

“¿A ustedes les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? Es raro, ¿no? O sea, no lo hablo por en Argentina vs. Colombia, pero digo, hay muchos entrenadores argentinos que dirigen a otros países, pero gritar el gol de otro país es una sensación rara, ¿o no?. Tampoco soy entrenador, eh. Es trabajo, obviamente que el trabajo, pero bueno”, comentó el Kun sobre este gesto.

Nestor Lorenzo en el partido ante Argentina. (Foto: Getty).

El mensaje del Kun a los hinchas colombianos

Analizando en vivo el partido entre Colombia y Argentina disputado en Barranquilla, el Kun vio el primer gol del elenco local, que llegó a través de Yerson Mosquera, y allí le dejó un mensaje a los hinchas afirmando que no fue un golazo el del defensor central, sino que solamente fue proveniente de un córner.

“Tampoco acá vengan ahora los colombianos a decirme que fue un jugadón. ¿Qué jugadón? Fue un córner, jugaron corto, dos toques e hicieron un centro atrás. Tampoco es que hicieron un jugadón saliendo desde el arco. Tampoco se agranden colombianos, eh. Paren un poquito“, soltó.