El fútbol de ascenso es apasionante en Argentina. Todas las categorías tienen sus atractivos y en cada una de ellas hay clubes importantes que mueven mucha gente. Quienes tengan más de 25 años recordarán lo que fue “Atlas, la otra pasión”, un reality show que mostraba el día a día del conjunto de General Rodríguez que se encontraba en la última categoría y soñaba con ascender. Su entrenador, Néstor Retamar se convirtió en una celebridad y 18 años más tarde se lo sigue recordando.

Reta se hizo querer por el público en general por su manera de ser y por cómo vivía el fútbol. Antes de ser entrenador, Néstor Retamar fue futbolista y jugó por diez años, siempre en el ascenso: tuvo dos pasos por Leandro N. Alem, uno por Argentino de Merlo y otro por JJ. Urquiza.

Luego de dirigir a Atlas por cuarta vez en su carrera, la actualidad de Néstor Retamar está en el otro club de General Rodríguez: Leandro N. Alem. Reta asumió en el club que lo vio nacer futbolísticamente en octubre de 2023 y desde entonces se desempeña allí. Además, es dueño de una pizzería, la cual también queda en esa localidad.

Retamar junto a su cuerpo técnico en Leandro N. Alem. (Foto: Prensa Leandro N. Alem).

Atlas, la otra pasión

A su manera, el reality show pudo mostrar una dura realidad del fútbol y es lo que sucede en las últimas categorías. Cómo eran las instalaciones, a qué se dedicaban los jugadores, lo duro que era poder ascender y muchas cuestiones que están lejos del público en general que suele consumir Primera División o Primera Nacional en Argentina y las principales ligas del mundo. Si bien el deporte es el mismo, las realidades son totalmente diferentes.

De aquel experimento que duró por años, quienes siguieron a Atlas pudieron encariñarse con futbolistas como Wilson Severino o César ´Rata´ Rodríguez, pero también con Néstor Retamar, su entrenador. Reta se hizo conocido por cómo transmitía el mensaje y cómo vivía los partidos.

Retamar y el reality

“La verdad pasó desapercibido para mí. Lo miré de entrada en la TV y después ya no lo veía. Es como todo, fue una novedad. Recién después empecé a ver que la gente me conocía en la calle y me pedía fotos o autógrafos. Ahí me decía: ‘¿A mí un autógrafo?’. Pero siempre tuve respeto por esas personas. Yo sé dónde estoy parado, tengo los pies sobre la tierra.”, le contó Néstor Retamar a El Destape en 2023.

Además, agregó: “Siempre traté con mucho cariño a todos los que me veían en la tele porque tienen admiración. Nunca me la creí, pero ese juego lo acepté siempre. Me ha tocado perder varios partidos siendo filmado por la televisión, que me carguen en todas las canchas diciéndome ‘Payaso, fantasma o vende humo’ y eso rondó toda la vida en mi cabeza porque me lo dijeron siempre”.

¿Cómo siguió la carrera de Retamar?

Entre idas y vueltas, Néstor Retamar dirigió a Atlas en cuatro ciclos diferentes. En su último paso por el club consiguió el tan ansiado ascenso a la Primera C allá por mediados de 2021. En medio de una de sus etapas en el conjunto que viste de marrón y celeste, Reta había dirigido a Leandro N. Alem entre 2008 y 2009. Los números de Retamar como entrenador de Atlas son para destacar: dirigió al club en 369 oportunidades con 164 triunfos, 110 empates y 95 caídas.

Pizzeria La Redonda

En la misma entrevista, Néstor Retamar contó que abrió una pizzería, a la cual le puso de nombre ´La Redonda´ y cómo era trabajar allí antes de asumir como entrenador de Leandro N. Alem en octubre de 2023: “Es algo que me gusta, que me da placer hacerlo y es el ingreso de dinero para mí familia, lo tengo que hacer sí o sí”.